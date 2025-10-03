◇パ・リーグ楽天―西武（2025年10月3日楽天モバイル）最多安打のタイトルを目指す楽天・村林が、今季の安打数を144に伸ばした。3打数無安打で迎えた8回、西武・浜屋の直球にバットを折られながら打球は三遊間へ。遊撃への内野安打とした。さらに9回無死一塁では西武の守護神・平良から左前打。2本を積み重ねた。タイトルに大きく前進した村林は「結果を左右できないので、自分のコントロールできるところをコントロー