愛知県警刈谷署は3日、同県刈谷市の60代の男性会社員がLINE（ライン）で知り合った人物から投資話を持ちかけられ、二つのグループから計約1億6720万円をだまし取られたと発表した。署は詐欺事件として調べる。署によると、男性は今年6月上旬、スマートフォンで投資に関する二つの動画にアクセスし、それぞれLINEグループに誘導された。「投資の先生」や「アシスタント」などと名乗る人物に株への投資を勧められ、7月24日〜10月