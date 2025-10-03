左から：ビアソムリエの中島輝行氏、キリンビール マスターブリュワーの田山智広氏キリンビールは、「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ3本目の柱となる新ブランド「キリングッドエール」（350ml缶、500ml缶）を10月7日から全国で新発売する。発売に先駆けて9月29日に開催された「まったく新しいキリンビール キリングッドエール体験会」では、新ブランドの開発背景やビール開発の既成概念を取り払ってつくり