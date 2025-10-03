¡ÖGORE¡ÝTEX Weatherproof Down¡×¥·¥ê¡¼¥º¥¹¥Î¡¼¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢2025Ç¯½©Åß¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢GORE¡ÝTEX¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥À¥¦¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖGORE¡ÝTEX Weatherproof Down¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ´¹ñ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ô¡¼¥¯¤ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç10·î3Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡ÖGORE¡ÝTEX Weatherproof Down¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢º£Ç¯½©Åß¤«¤é¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥À¥¦¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡£É½ÃÏ¤Ë¤Ï´Ä¶­¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¸½ºßGORE¡ÝTEX¤Î