山口智監督が率いるJ１で19位の湘南ベルマーレは10月３日、第33節で16位の東京ヴェルディとホームで対戦。０−１で敗れた。残留を争う両チームの一戦。湘南は、立ち上がりから拮抗した展開となるなか、相手陣内に持ち込むシーンは作るが、なかなかフィニッシュまで持ち込めず。すると55分に一瞬の隙を突かれて失点。ビハインドとなった後もチャンスを活かせず。このまま終了し、17試合未勝利の７連敗となった。 長い