５人が立候補した自民党総裁選は１０月４日投開票です。各陣営による議員票の奪い合いが激しさを増すなか、北海道内関連の議員は支持が割れているようです。（青柳記者）「国会議員票がカギを握る総裁選。北海道を地盤とする議員はどの候補を支持するのでしょうか」４日の自民党総裁選には、小林鷹之元経済安保担当相・茂木敏充前幹事長・林芳正官房長官・高市早苗前経済安保担当相・小泉進次郎農水相の５人が立候補。これまでの調