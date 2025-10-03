◇セ・リーグヤクルト6―1広島（2025年10月3日マツダスタジアム）ヤクルトがドラフト4位・田中陽翔内野手（19＝健大高崎）がプロ初猛打賞となる3安打の活躍などで、広島に快勝した。「1番・遊撃」でスタメン出場し、初回に右越え二塁打。先制点の起点になると、2回に右前打、5回に中前打と安打を連ねた。高卒1年目の猛打賞は、球団では67年の奥柿幸雄以来、実に58年ぶりだった。大卒3年目の24歳、北村恵も4回先頭で左