タレントの大倉士門（32）が3日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。妻のタレントの“みちょぱ”こと池田美優（26）の手料理を絶賛した。大倉は「嫁の作る青椒肉絲は世界で一番美味しいです」とつづったもの。だが、みちょぱは大倉の書き込みを引用し「ちなみにあたしは、いまだにピーマン（パプリカも）食べられない子供舌なので、青椒肉絲作るときはもう1品メイン作ります」と明かした。みちょぱと大倉は長年の交