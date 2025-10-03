キリスト教のイギリス国教会で最高位の聖職者にあたるカンタベリー大主教に初めて女性が任命されました。イギリス国教会は3日、最高位の聖職者である「カンタベリー大主教」に、元看護師のサラ・ムラリー氏（63）を任命したと発表しました。イギリスメディアによりますと、教会のおよそ500年の歴史の中で、女性がカンタベリー大主教になるのは初めてです。ムラリー氏は演説で、2日に中部マンチェスターのユダヤ教礼拝所近くで起き