結成10周年を迎えたミクスチャーユニットSUPER★DRAGON。通称?スパドラ?が、ジャンル超えたアーティストと、フル・オーケストラとの新感覚ライブコンサート『Love with the orchestra』に出演するため、リハーサルを行いました。【写真を見る】【SUPER★DRAGON】結成10周年フル・オーケストラとコラボ古川毅「まだ見ぬグルーブが楽しみ」出演者はNEMOPHILA、寺田恵子（SHOW-YA）、内 博貴ほか『Love with the orchestra』