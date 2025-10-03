内閣総理大臣の石破茂氏が、最もメガネが似合う著名人に贈られる『日本メガネベストドレッサー賞 2025』の政界部門を受賞し、10月1日に都内で開催された表彰式に出席した。国会議員生活40年、そして総理大臣就任から1年という節目にして、意外にも初めて受け取る表彰状を手にした石破氏は、満面の笑みを浮かべた。スピーチの冒頭では、「国会議員を40年やって、大臣とか党の役員とか総理大臣とか、いろんなことをやりましたが、表