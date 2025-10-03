北京五輪フィギュアスケート女子銀メダリストで、８月に第１子を出産したばかりのアレクサンドラ・トルソワが、ダブルアクセル（２回転半）に取り組む様子を公開し、話題となっている。トルソワはフィギュアスケート選手のマカール・イグナトフと結婚。今年８月に出産した。約１か月後には早くもアイスショーに参加している。トルソワは自身のＳＮＳに「２Ａ」というタイトルで動画を投稿。お腹にコルセットのような物を巻き