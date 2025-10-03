【モデルプレス＝2025/10/03】モデルの蛯原友里が3日、自身のInstagramを更新。誕生日を祝う家族との写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】蛯原友里、美形家族ショット公開◆蛯原友里、家族と誕生日祝い蛯原は「今年もまたひとつ歳を重ねることができました」と報告し、家族ショットを投稿。カラフルなレイをつけた夫のRIP SLYMEのILMARI、長男、長女と並び、「年齢を重ねるたびに、自分の成長を見つめ直す気持ちと深まる感謝