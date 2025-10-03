マツダの新「コンパクトSUV」マツダのメキシコ法人は2025年9月9日、現地で生産しているコンパクトクロスオーバーSUV「CX-30（シーエックス サーティー）」の新たな2026年モデルを発売しました。CX-30は、マツダのデザインテーマ「魂動デザイン」を具現化したエレガントなスタイルと、SUVらしい力強さを融合させた新しいコンパクトクロスオーバーとして2019年にデビューしました。新たなコンパクトクロスオーバー！【画像】超カ