皆藤愛子アナウンサーの純白衣装ショットに注目が集まっている。３日までに更新したインスタグラムにて「企業イベントの司会進行をつとめさせていただきましたパワフルで温かい素敵な会でした」とつづり、上品なホワイトのワントーンコーデを披露した。この投稿には「愛ちゃん可愛くて大好きです」「愛子ちゃんかわいい」「笑顔がめっちゃ可愛い〜」「肌綺麗」「素敵」「羨ましい！その企業！」「司会お疲れ様でした！」と