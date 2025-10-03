◆プロバスケットボール男子りそなＢリーグ第１節Ａ東京―宇都宮（３日、東京・トヨタアリーナ東京）１０季目の開幕戦が新アリーナで行われ、昨季王者・宇都宮が８１―５６でＡ東京に勝利した。連覇へ向け好スタートを切った。Ａ東京は中村浩陸、ザック・バランスキー、セバスチャン・サイズ、マーカス・フォスター、小酒部泰暉がスターティングファイブ。宇都宮は比江島慎、高島紳司、Ｄ・Ｊ・ニュービル、ギャビン・エ