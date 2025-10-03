◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節湘南―東京Ｖ（３日・レモンガスＳ）Ｊ１は１試合が行われ、１９位の湘南はホームで東京Ｖに０―１と敗れ、リーグ戦７連敗、１７試合未勝利となり、Ｊ１残留へ厳しい状況に追い込まれた。残留圏の１７位横浜ＦＭとの勝ち点差は６だが、４日に行われる１７位横浜Ｍ、１８位横浜ＦＣの結果次第では、残留圏（１７位以内）との勝ち点差は、残り５試合で９まで広がる。東京ＶはＪ１通算２５０勝目で