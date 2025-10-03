◆パ・リーグ楽天―西武（３日・楽天モバイル）西武の２４年育成ドラフト２位ルーキー・佐藤太陽内野手が３日、プロ初打点をマークした。「７番・遊撃」で先発出場。１点リードの８回１死満塁で中込の初球を捉えた打球はぐんぐん伸び、中堅手の頭上を越える走者一掃の３点適時三塁打となった。佐藤太にとってはプロ１３試合目、３４打席目での記念の一打。また、この安打がこの日３安打目で、プロ入り後初の猛打賞も記録した