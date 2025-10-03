巨人・戸郷翔征投手が３日、ジャイアンツ球場で練習を行い、クライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）での２位・ＤｅＮＡ撃破へ「いいイメージを作るには勝つしかない。シーズンが終わって、悪いとこしか僕はなかった。反省して横浜に向けてしっかりやっていきたい」と決意を示した。１２日の第２戦（横浜）で先発予定。勝ち投手になれば自身ＣＳ初勝利となる。昨年はリーグ優勝しながら３位のＤｅＮＡに最終Ｓで敗れ