自衛隊基地整備工事が進む西之表市の馬毛島近海で先月20日に発生した船の衝突事故で、国は、作業船の前方確認が疎かになったことが原因と、県に連絡しました。県は国に対し再発防止の申入れを行いました。 事故は先月20日、西之表市の馬毛島から南におよそ2キロの海上で、工事関係の作業船と工事の警戒船であった漁船が衝突したもので、漁船の乗組員1人が軽傷を負い、漁船は沈没しました。 作業船は工事の作業を行った後、当時日