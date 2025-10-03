自民党は３日、２０２４年の国会議員・選挙区支部長別の党員獲得数の上位１０人を発表した。総裁選の候補では、高市早苗・前経済安全保障相が２位、茂木敏充・前幹事長が４位に入った。１位は４年連続で青山繁晴参院議員だった。