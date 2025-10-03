前節の敗戦で順位を3位に落とした鹿児島ユナイテッドFC。首位との勝点差は6、自動昇格ラインとの差は3になっています。そんななか、あす4日は2位の栃木Cと昇格を占う大一番に臨みます。 首位をかけた前節の八戸戦。ユナイテッドは思うように攻められず、9試合ぶりのノーゴール。0対1で敗れ後半戦初黒星を喫しました。 （山口卓己選手）「うまく流れを作れなかったこと、なかなか流れを切ることが出来なかった所が敗