県内では8月8日、線状降水帯が2回発生するなど、記録的な大雨に見舞われました。田んぼに土砂が流れ込む被害が相次いだ鹿児島市の吉田地域も実りの秋を迎えています。 鹿児島市の本城小学校に通う末吉将宗君。4人家族の長男で、スポーツが得意な小学5年生です。今年の夏休み、忘れられない出来事がありました。 （本城小5年 末吉将宗君）「すごい水害が起きると聞いていたが、まさか自分の誕生日に起きると思わなかった」