私はアイ（28）。結婚して夫と2人暮らしです。私の父は男尊女卑のくそジジイ。母はそんな父の言いなりになる弱い人。そんな両親に育てられた、時代錯誤の長兄ハジメと次兄ケイゴ……。けれどその価値観に従ったまま変われなかった私のことを、兄嫁のマリカさんは「あなたこそバカ」だと言い放ちました。年老いた両親はすっかり変わり、以前の主従関係などなかったかのように助け合っています。私はそれを見て我慢できずに感情をぶ