◆ソフトバンク―オリックス（3日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクのロベルト・オスナが1軍復帰登板で1回をわずか7球で三者凡退に仕留めた。6月18日の広島戦（マツダスタジアム）以来の復帰マウンド。7回に4番手で登板すると、右飛、右飛、空振り三振と簡単に退けた。小久保裕紀監督は「ポジション的にはヘルナンデスかオスナというところ。後ろの3人は動かさない。その前に入ると厚みが増す」と説明。ポストシーズン