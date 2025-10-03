◆交流戦・ソフトバンク3軍―NCダイノス（3日、タマスタ筑後）＝雨天中止ソフトバンクの育成4年目、井粼燦志郎投手（21）が、福岡県筑後市のファーム施設で実戦形式の打撃練習「ライブBP」に登板した。石見、育成のザイレン、佐倉、広瀬結の4人に対し計22球を投げて安打性の当たりは4本。6月に腰椎分離症となり、長いリハビリ期間を経て、この日3軍戦で実戦復帰する予定だったが雨天中止。それでも「（ライブBPは）7、