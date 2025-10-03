◆ソフトバンク―オリックス（3日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの柳田悠岐に復帰後初アーチとなる3号ソロが飛び出した。8点リードの6回1死。オリックス3番手の山田修義が投じた外角の直球を強振。打球は弾丸ライナーで左中間スタンドまで届いた。4月1日の日本ハム戦（エスコンフィールド北海道）以来、185日ぶりの一発に「しっかりと自分のバッティングができたと思う。久しぶりにホームランを打つことができて良