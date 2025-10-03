札幌市西区西野9条9丁目の西野西公園内の散策路で2025年10月3日午後6時12分ごろ、市が設置した自動撮影カメラがクマを撮影しました。この付近では連日クマの出没が相次いでいて、現在、西野西公園の他、宮丘公園 西野すみれ公園 西野市民の森が閉鎖されています。札幌市西区には10月25日までヒグマ警報が出されていて、市が痕跡調査を行うなど警戒を強めています。