3日午後、大分県由布市の国道で乗用車とトラックが正面衝突。この事故で男性1人がおよそ2時間後に死亡しました。 【写真を見る】国道で乗用車とトラックが正面衝突男性1人死亡直線道路で乗用車が対向車線にはみ出したか大分 3日午後1時ごろ、由布市湯布院町下湯平の国道210号で、乗用車と大型トラックが正面衝突しました。 この事故で乗用車を運転していた玖珠町太田の会社役員、村井三範さん（62）が意識不明の重体とな