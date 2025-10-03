東京Vに敗れ、肩を落とす鈴木章（中央）ら湘南イレブン＝レモンS明治安田J1第33節第1日（3日・レモンガススタジアム平塚＝1試合）J2降格圏の19位に低迷する湘南は0―1で東京Vに敗れて7連敗となった。17戦勝ちなしで、勝ち点25のまま。東京Vは3試合ぶりの白星で勝ち点39とした。湘南―東京V後半、ヘディングで先制ゴールを決める東京V・染野（9）。GK真田＝レモンS