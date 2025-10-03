3日午後4時15分ごろ、埼玉県春日部市谷原新田の市道で、軽乗用車など計4台が絡む事故があった。春日部署によると、男女3人が病院に搬送され、うち軽乗用車を運転していた70〜80代とみられる女性が死亡。残る2人は軽傷だった。署によると、右折のため停止していた乗用車に軽乗用車が衝突。さらに2台が巻き込まれた。現場は片側1車線。