1回、安打を放ちガッツポーズの広島・小園＝マツダ広島の小園が3日、ヤクルト戦で2打数2安打をマークし、出塁率で大山（阪神）を抜いてリーグトップに立った。一回は左前に落とし、四回は遊撃へ鋭い打球を放ち、打率3割9厘にアップ。ほぼ手中にしていた首位打者に加え、最高出塁率のタイトルも決定的な状況となった。首位打者獲得のために打率キープを重視し、過去3試合は欠場。今回の出場に向け「久しぶりに試合に出るし、打