1回ソフトバンク無死一塁、柳町が右越えに先制2ランを放つ＝みずほペイペイドームソフトバンクが4本塁打で快勝した。一回に柳町の2ランで先制。五回に栗原の満塁本塁打などで大量6点を追加し、六回にも柳田が4月1日以来の3号ソロを放った。2番手の東浜が4勝目。オリックスは先発の佐藤が打ち込まれた。