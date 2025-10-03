5日に神奈川・横須賀市で開催される予定だった「よこすか開国花火大会」の中止が突然発表された。その原因は「トランプ政権下の混乱」というまさかの理由だった。一体、何があったのか。“秋の風物詩”の「よこすか開国花火大会」突然中止に秋の夜空を彩る、海から打ち上げられた1万発の花火。5日に神奈川・横須賀市で開催される予定だった「よこすか開国花火大会」。ところが、突然の中止発表。その原因は、遠く離れたアメリカに