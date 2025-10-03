¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛÅì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù·àÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡×¡£9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÄ¶Ëþ°÷¤Î¤â¤ÈÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈà½÷Ã£¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¿·¤¿¤ÊEP 2ºîÉÊ¤òÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£1ºîÌÜ¤Ï11·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡Ö¾®»ØÎ©¤Æ¤Þ