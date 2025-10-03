JR鹿児島本線は伊集院駅と上伊集院駅の間の上り線で信号設備に不具合が発生したため、現在列車の運行を見合わせています。 JR九州によりますと、3日午後7時半ごろ、鹿児島本線の伊集院駅と上伊集院駅の間の上り線で、信号が赤から青に変わらない不具合が発生しました。このため鹿児島本線は現在、上下線で列車の運休や遅延などダイヤの乱れが発生しています。 ・ ・ ・