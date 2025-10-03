Shibuya WWWの15周年企画を記念してWWW、WWW X、WWWβと3フロアを駆使した最新企画「LYRICADE」が、11月14日（金）に初開催されることが決定した。「LYRICADE」はジャンルを越えた表現者が集まり、ユース世代による多彩なシーンの”今”を提示する場をコンセプトに、PAS TASTA（Band Set）、Khaki、lilbesh ramko、the bercedes menz、AOTO、eijinらが出演する。バンド、ラッパー、シンガー、DJまで幅広いアーティストが揃い、この