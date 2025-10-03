台風15号による国内最大級の竜巻被害からまもなく1か月となる3日、牧之原市が会見を開き復旧状況などを報告しました。9月5日、牧之原市から吉田町にかけて発生した国内最大級の竜巻の被害からまもなく1か月。牧之原市では、罹災証明書の申請が1278件にのぼり、被害認定調査が進む中で全壊が55棟など984棟で住宅被害が確認されています。一方、牧之原市へは1億円を超える寄付が集まっていて支援の輪も広がっています。そうした中、