県内で今シーズン初めてのインフルエンザとみられる集団感染です。富山市の小学校1クラスが、学級閉鎖となります。県によりますと、インフルエンザとみられる集団感染で学級閉鎖となるのは、富山市の富山大学教育学部附属小学校です。きょう、5年生の1クラスで児童16人がインフルエンザとみられる症状で欠席したため、来週月曜日に学級閉鎖とする措置を取りました。県内では、先週1週間に48の定点医療機関から報告があった患