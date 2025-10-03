10シーズン目を迎えた国内最高峰のプロバスケットボールリーグB.LEAGUEが3日に開幕。B1でこの日、唯一行われた前回覇者・宇都宮ブレックスとアルバルク東京との一戦（東京・TOYOTA ARENA TOKYO）は81ー56で宇都宮が勝利した。【写真を見る】Bリーグ10年目開幕 ！ 前回王者・宇都宮ブレックス、81ー56でアルバルク東京に勝利昨季MVPニュービルがダブルダブル第1クォーター（Q）は序盤で競り合うも、徐々に宇都宮がリードをひろげ