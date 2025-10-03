◇パ・リーグソフトバンク―オリックス（2025年10月3日みずほペイペイD）ソフトバンクの先発・上沢が、日本ハム時代の23年以来2年ぶり5度目となる規定投球回に到達した。試合前の時点で残り1/3回で、初回に先頭・森を中飛に打ち取ってクリアした。そのまま2回1安打3奪三振無失点で降板。シーズン最終登板を終えた。昨季は大リーグに挑戦。日本球界に復帰し、ソフトバンクに移籍1年目の今季は23試合で2桁12勝をマーク