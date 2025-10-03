◇Bリーグ アルバルク東京 81-56 宇都宮ブレックス(3日、トヨタアリーナ東京)Bリーグ10周年となる2025-2026シーズン。その開幕試合では、唯一2連覇を経験しているアルバルク東京と、昨シーズン3度目の優勝を飾った宇都宮ブレックスが激突しました。昨季王者の宇都宮は第1Qからギャビン・エドワーズ選手を中心に3Pシュートを4本決めるなど得点力の高さを見せます。終盤には宇都宮がディフェンスでも強さ見せ、25-15と10点差をつけて