【4日（土）の天気】西〜東日本では広い範囲で雨が降り、激しい雨の降るところがあるでしょう。長崎では線状降水帯が発生する恐れがあります。●西日本、沖縄九州北部では明け方にかけて非常に激しい雨の降る恐れがあり、中国、四国、近畿でも雨脚の強まるところがあるでしょう。落雷にも注意をしてください。那覇では最高気温33℃と、10月として記録的な暑さが続きそうです。●東日本各地で雨が降り、晴れ間のある新潟も、にわか