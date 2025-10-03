【その他の画像・動画等を元記事で観る】 幾田りらが、10月11日に新曲「Actor」を配信リリースすることが決定。ジャケット写真も公開された。 ■作品に想いを馳せて書き下ろし 「Actor」は、10月4日からテレビ東京系でスタートするTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のエンディング主題歌。 作品に想いを馳せて幾田が書き下ろした「Actor」は、日々のなかで誰もが演じる“役”の奥にある想いや優しさを描いた、温か