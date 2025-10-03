10月3日（金）放送の『沸騰ワード10』は、番組10周年を記念して伝説の家政婦・志麻さんがレギュラー陣やゲストに料理を振る舞うパーティーの模様をお届けした。パーティーには、バナナマン、カズレーザー（メイプル超合金）、出川哲朗、岩田絵里奈アナウンサー、矢田亜希子、野呂佳代、吉沢亮、松下奈緒、高畑充希、白山乃愛と勢揃い。記事では、設楽統と矢田、野呂が人気大型スーパー・コストコで調達してきた食材をもとに、志麻