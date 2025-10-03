（台北中央社）推理作家、東野圭吾のベストセラー「容疑者Xの献身」が台湾で舞台化される。主演は映画やドラマ、舞台で幅広く活躍する俳優のモー・ズーイー（莫子儀）。台北市の国家戯劇院で12月下旬に初演される。同作が台湾で舞台化されるのは初めて。主催者の笨鳥工作室によれば、2年余りの交渉を経て、舞台化の権利を獲得したという。演出・脚本はウー・ウェイウェイ（呉維緯）、音楽ディレクターはチュオ・シーヤオ（卓士堯）