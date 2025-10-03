リーグ戦で６連敗中で、かつ16戦勝ちなし。最後に勝利したのは５月の東京ヴェルディ戦。約５か月間、白星から遠ざかり、19位に沈む湘南ベルマーレが10月３日、J１第33節で16位の東京Vとホームで対戦した。前半はスコアレス。ポゼッションはほぼイーブンで、シュート数は相手を上回るなど、いくつかのチャンスを作ったが、決め切れず。相手に攻め込まれる場面では、個々がアラートに対応し、集中した守備でゴールを割らせない。