北海道たんちょう釧路空港で2025年10月1日、アマチュア写真家・今井亨さん(45)の写真展が始まりました。展示されているのは、日本最大の釧路湿原や世界3大夕日とも言われる釧路の夕景や貴重な動物などを撮影した12枚です。タンチョウの写真は、マイナス13度の早朝、ねぐらにしている鶴居村の川で、3時間粘り朝日に照らされ優雅に舞う姿を捉えました。 釧路市で撮影したシマエナガは素早い動きを追いかけながら、一瞬のチャンス