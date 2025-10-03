3日午後3時45分ごろ、水戸市柵町1丁目の住宅で、無職男性（81）が家に入る際、背後から男にナイフのようなものを突き付けられ「金を出せ」と脅された。男性が大声を上げたため男は逃走し、水戸署は強盗未遂事件として捜査している。茨城県警によると、男は30代とみられ、身長170センチくらい、黒髪で上半身は黒い服。同居の次男（47）が大声を聞き110番し、男性にけがはなかった。9月29日昼には、市内の数キロ離れた88歳女性