モーニング娘。'25の牧野真莉愛（24）が9月30日、自身のインスタグラムを更新し、中国からの留学生として同グループで活躍したジュンジュン（37）との2ショットを掲載した。 【写真】すっかり大人のお姉さんになってる！牧野と2ショットを披露したジュンジュン ジュンジュンは8期生として加入し、2008年にはグループ初の中国公演にも参加した。2010年12月に亀井絵里さん、同じ留学生だったリンリンととも